Semplice ma golosissima e sofficissima, la ciambella alla noci, caffè e cioccolato è un vero tripudio di sapori.

Vediamo insieme come prepararla:

Ingredienti (stampo a ciambella 24-26 cm)

3 uova a temperatura ambiente

160 gr di zucchero

200 gr di farina

100 gr di gherigli di noce tritati molto finemente

100 ml di latte

50 ml di caffè

80 ml di olio di semi

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

1 bustina di lievito per dolci (16 gr)

80 gr di cioccolato fondente tritato al coltello o gocce di cioccolato fondente (fredde, tenetele in frigorifero prima di usarle)

Preparazione

Montate bene le uova con lo zucchero con una frusta elettrica fino a ottenere un composto chiaro, gonfio e spumoso. Versate a filo l'olio e il latte al quale avrete agiunto il caffè. Unite la vaniglia e mescolate. Poi aggiungete anche la farina, le noci tritate a farina e il lievito. Mescolate ancora con le fruste a bassa velocità e infine, unite le gocce di cioccolato.

Versate l'impasto nello stampo oliato e infarinato e cuocete in forno già caldo a 175° per 35 circa o finché il dolce non sarà ben gonfio e cotto. Verificate sempre che la cottura sia ultimata con uno stecchino che, una volta infilato nella torta, dovrà uscirne asciutto.

Sfornate e lasciate raffreddare la vostra ciambella alle noci, caffè e cioccolato coperta da un panno di cotone pulito, poi sformatela e, se volete, decorate con poco zucchero a velo.

