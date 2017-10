INGREDIENTI (stampo 24 cm)

3 uova a temperatura ambiente

150 gr di zucchero (va bene sia bianco che di canna)

240 gr di farina

30 gr di fecola di patate

100 ml di olio di semi

125 ml di succo di frutta a temperatura ambiente (per la ciambella in foto abbiamo usato un succo confezionato biologico ACE, senza zuccheri aggiunti, andrà bene anche un succo d'arancia o di mele)

buccia e succo di 1 limone biologico piccolo ben lavato

1 bustina di lievito per dolci

2 mele + 1 cucchiao di succo di limone + zucchero semolato q.b.

zucchero a velo

PROCEDIMENTO:

Per prima cosa, sbucciate le mele e tagliatele a spicchi sottili. Irrorate gli spicchi con il limone, mescolate e mettetele in frigorifero mentre preparate l'impasto della vostra torta.

Montate le uova con zucchero finché non saranno diventate chiare e spumose e saranno triplicate di volume, aggiungete l'olio a filo, continuando a mescolare con le fruste elettriche a bassa velocità.

Aggiungete anche un il succo di frutta e il succo di mezzo limone filtrato, sempre a filo e con le fruste a bassa velocità, alternandolo con cucchiaiate di farina setacciata con la fecola. Infine unite la buccia di limone grattugiata ed il lievito, date un'ultima mescolata e trasferite il composto nello stampo a ciambella oliato e infarinato.

Distribuite sulla superficie le fettine di mela ben fredde, disponendole a raggiera. Spolverizzate con lo zucchero.

Cuocete in forno già caldo a 170° per circa 35-40 minuti. Verificate la cottura (che può variare in base al forno) con uno stecchino che, infilato nel cuore del dolce, dovrà uscirne asciutto

Una volta fredda, sformate la vostra ciambella al succo di frutta e mele sul piatto da portata e decorate con poco zucchero a velo.