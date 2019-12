Ciambella delle Feste con cioccolato e more

La Ciambella delle Feste al cioccolato e more è semplice da realizzare, ma bella e golosa. Perfetta sia per la tavola di Natale che per quella di Capodanno.

Vediamo insieme come prepararla:

Ingredienti (stampo a ciambella 24 cm)

3 uova grandi a temperatura ambiente

250 ml di panna fresca

160 gr di zucchero

220 gr di farina

50 gr di cacao amaro

2 bicchierini di Rum (se non lo gradite, potete sostituire con succo d'arancia, latte di mandorla o latte normale)

una tazzina piccola di caffè

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

una bustina di lievito per dolci

Per decorare

200 ml di panna per dolci già zuccherata

150 gr di cioccolato fondente

more q.b.

stelline di zucchero (le nostre sono colore oro)

zucchero a velo

Preparazione

Montate bene con fruste elettriche le uova con lo zucchero fino a ottenere un composto gonfio e chiaro. Aggiungete la panna, il Rum, il caffè e mescolate ancora. Infine unite la farina setacciata con il cacao e il lievito. Mescolate delicatamente fino a ottenere un composto cremoso e omogeneo.

Versate l'impasto nello stampo ben imburrato e infarinato e cuocete in forno già caldo a 170° per circa 35 minuti. Prima di sfornare, verificate sempre la cottura infilando uno stecchino nel cuore del dolce, che dovrà uscirne asciutto. Sformate la ciambella solo quando sarà ben fredda e adagiatela su una gratella per dolci.

Intanto preparate la decorazione: tritate al coltello il cioccolato, metette la panna in un pentolino e portatela a sfiorare il bollore. Versate il cioccolato dentro la panna, fuori dal fuoco, e mescolate bene finché non si sarà completamente sciolto e avrete ottenuto una bella ganache liscia e lucida.

Con un cucchiaio, versate la ganache sulla superficie della ciambella e lasciate che cada in modo irregolare lungo i bordi, come vedete in foto. Decorate, infine con le more (che avrete prima sploverato con un poco di zucchero a velo) e con le stelline di zucchero

Clicca qui per scoprire tante ricette perfette per Natale