Ciambella alle nocciole e cioccolato

INGREDIENTI (stampo a ciambella circa 22 cm - oppure tortiera 20-22 cm)

2 uova a temperatura ambiente

100 gr di burro molto morbido

130 gr di zucchero

100 ml di "latte" di nocciole (se non trovate la bevanda vegetale alle nocciole, potete utilizzare del normale latte, il dolce sarà ugualmente buono ma con un sapore meno intenso di nocciola)

2 cucchiai di whisky (oppure i semini di mezza bacca di vaniglia per aromatizzare)

1 bustina di lievito vanigliato per dolci

200 gr di farina

70 gr di farina di nocciole (nocciole pelate, tostate e tritate finissime)

100 gr di cioccolato fondente tritato grossolanamente al coltello (mettete in congelatore mezz'ora prima di iniziare la preparazione del dolce)

PREPARAZIONE

Con le fruste elettriche (o con una planetaria), montate il burro con lo zucchero fino ad ottenere una crema omogenea e morbida. Unite, mescolando a bassa velocità, un uovo alla volta e poi il whisky (o i semini di vaniglia).

Aggiungete ora, poco per volta, la farina setacciata e mescolate con una spatola, proseguite aggiungendo la farina di nocciole. Unite all'impasto anche il latte di nocciole a filo e infine il lievito. Mescolate bene, ma delicatamente e aggiungete anche 3/4 del cioccolato tritato e freddo, infarinandolo leggermente.

Versate tutto nello stampo imburrato e infarinato, livellate e distribuite sulla supeficie il restante cioccolato.

Cuocete in forno già caldo a 160° per 10 minuti, poi proseguite la cottura a 175° per altri 30 minuti circa. Prima di sfornare, verificate sempre la cottura con uno stecchino che, infilato nel dolce, dovrà uscirne asciutto.

Lasciate raffreddare bene prima di sformare la vostra ciambella sul piatto da portata. Se lo gradite, decorate con zucchero al velo.