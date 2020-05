La Ciambella 7 bicchieri al caffè e amaretti è un dolce sofficissimo e tanto goloso, ma è anche facilissimo da preparare: non dovrete nemmeno pesare gli ingredienti, basterà un bicchiere (andrà bene uno in plastica - da lavare e riutilizzare per altri dolci come questo - o in vetro di capacità simile) come unità di misura per tutto.

Vediamo insieme come preparare questo morbido ciambellone:

Ingredienti (stampo a ciambella 24 cm)

3 uova grandi a temperatura ambiente

2 bicchieri di zucchero (se non amate i sapori troppo dolci, fate come noi e mettetene uno solo bello pieno, o magari 1 e 1/2)

1 bicchiere di latte (intero o scremato, va bene anche una bevanda vegetale)

1/2 bicchiere di olio

1/2 bicchiere di caffè espresso amaro

1 cucchiaino di caffè solubile (facoltativo)

2 bicchieri colmi di farina

1 bicchiere di amaretti tritati finissimi

1 bustina di lievito per dolci

1 cucchiaino di estratto di vaniglia oppure 1 cucchiaio di liquore all'Ameretto

gocce di cioccolato fondente (facoltative)

zucchero a velo per decorare

Preparazione

In una terrina capiente, montate bene le uova con lo zucchero fino a ottenere un composto gonfio e chiaro, aggiungete la vaniglia (o l'Amaretto)e, a filo, l'olio, il latte, il caffè (al quale eventualmente avrete aggiunto quello solubile per intensificare il sapore). Mescolate sempre con le fruste elettriche ma a bassa velocità e aggiungete, un bicchiere per volta, la farina, gli amaretti tritati e poi il lievito. Mescolate fino a ottenere un bel composto omogeneo.

Versate l'impasto nello stampo oliato e infarinato e, se volete rendere tutto ancora più goloso, decorate la superficie con tante gocce di cioccolato fondente.

Cuocete in forno già caldo a 180° per circa 35 minuti. Prima di sfornare, verificate bene la cottura infilando uno stecchino nel cuore della ciambella, che dovrà uscirne asciutto.

Sformate la ciambella 7 bicchieri al caffè e amaretti solo quando sarà ben fredda. Decorate con zucchero a velo e... buona colazione!

NOTE: con le stesse dosi, potete anche realizzare una torta utilizzando uno stampo tondo da 22-24 cm

Cliccate qui per tante ricette di dolci golosi e facili per la colazione o la merenda

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Clicca qui per le ricette di soffici ciambelle e ciambelloni