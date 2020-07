Cheesecake Nutella e Pan di Stelle fredda

Ecco un dolce golosissimo, ma facile e veloce da realizzare... perfetto per l'estate: la cheesecake fredda alla Nutella e Pan di Stelle

Questa versione che vi proponiamo è anche senza colla di pesce.

Vediamo insieme come prepararla:

Ingredienti (stampo apribile 22-24 cm)

Per la base:

300 gr di biscotti Pan di Stelle

150 gr di burro

Per la farcitura:

250 gr di mascarpone

200 gr di formaggio spalmabile

70 ml di panna per dolci da montare (fredda di frigorifero)

250-300 gr di Nutella (o la vostra crema spalmabile alle nocciole preferita)

Per decorare

cacao amaro q.b.

1 biscotto Pan di Stelle

stelline di zucchero bianche

Preparazione:

Iniziate dalla base: fondete il burro e lasciatelo intiepidire, intanto tritate i biscotti in un mixer. Versate il burro fuso nei biscotti polverizzati e mescolate. Poi versate tutto all'interno di uno stampo a cerniera (foderato con pellicola). Potete anche realizzare il dolce direttamente sul piatto da portata, utilizzando poi un anello per torte foderato con pellicola. Con il dorso di un cucchiaio, compattate bene l'impasto fino a ottenere una base omogenea. Mette in frigo a compattare per circa mezz'ora e intanto preparate la farcia.

Preparate la farcitura: in una ciotola mettete il mascarpone, il formaggio spalmabile, la Nutella e mescolate bene fino a ottenere una crema liscia e omogenea. In un'altra ciotola, montate la panna fredda a neve ferma, aggiungete la crema di formaggio e Nutella e mescolate poco con le fruste, fino a ottenere nuovamente un composto omogeneo.

Versate la farcia sulla base di biscotti, livellate bene e riponete in frigorifero per almeno tre o quattro ore prima di servire. Sformate delicatamente la torta sfilando l'anello ed eliminando la pellicola. Spolverizzate la superficie con cacao amaro, decorate il centro con un Pan di Stelle e poi distribuite tante stelline di zucchero bianche.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Clicca qui per tante ricette di dolci facili e veloci senza cottura