Nasce la cheesecake Maria e diventa subito virale

È subito diventata virale. Lanciata sul social a inizio giugno, ha raccolto già molti estimatori e al ristorante è un tormentone la sua richiesta: parliamo della cheesecake di mare “Maria”, concepita da Giuseppe Scicchitano, alla guida del ristorante Innovative - spin-off de ‘A figlia d’’o Marenaro -, e dedicata alla nonna materna, da cui prende il nome. Oltre a essere fatta con quelli che erano i suoi abbinamenti preferiti. In questo modo, abbiamo crumble di fresella (quella della zuppa di cozze), ricotta in salvietta (rigorosamente da latte di bufala) e tartare di gamberi, zest di limone.

Una cucina mai banalmente innovativa, ma che cerca di tradurre in nuovi linguaggi il verbo della tradizione. Non facendo mai mancare un tocco di sapore puramente partenopeo, declinato in semplicità ed eleganza. La scelta delle materie prime è sempre il tratto distintivo del brand che ha fatto storia con la sua cucina di mare in tutto il mondo.

“L’idea è quella di guardare avanti, pur restando con i piedi puntati nelle radici di famiglia - spiega Giuseppe Scicchitano mentre cala l’ancóra nella storica via Foria, al primo piano del civico 182 -, da cui traggo i miei principali insegnamenti e valori. Sono felice del feedback ricevuto dai clienti - conclude il giovane imprenditore napoletano -, ma soprattutto di essere d’ispirazione. Abbiamo riaperto da poco meno di un mese e devo dire che le persone cominciano finalmente a tornare alla vita di prima”.

