Cheesecake facile con ricotta, mascarpone e Nutella

La cheesecake è una torta a base di formaggio spalmabile davvero golosa e facile da realizzare.

In questa occasione, vi forniamo una versione cotta a base di ricotta e mascarpone, decorata poi con la Nutella, davvero deliziosa. Un dolce da leccarsi i baffi!

Vediamo insieme come preparare la Cheesecake ricotta, mascarpone e Nutella:

Ingredienti (stampo apribile 22-24 cm)

Per la base:

300 gr di biscotti secchi (bianchi o al cacao)

150 gr di burro

Per la farcitura:

3 uova a temperatura ambiente

130 gr di zucchero

250 gr di ricotta asciutta

250 gr di mascarpone

1 cucchiaino di estratto di vaniglia (o i semini di un bacca)

2 cucchiai di crema di liquore (facoltativi - noi abbiamo usato una crema di limoncello al latte di bufala)

Nutella 3-4 cucchiai

Preparazione

Iniziate dalla base: fondete il burro e lasciatelo intiepidire, intanto tritate i biscotti in un mixer. Versate il burro fuso nei biscotti polverizzati e mescolate. Poi versate tutto all'interno di uno stampo a cerniera foderato di carta forno. Con il dorso di un cucchiaio, compattate bene l'impasto fino a ottenere una base omogenea. Mette in frigo a compattare per circa mezz'ora e intanto preparate la farcia.

Preparate la farcitura: In una ciotola o in una planetaria, montante le uova con lo zucchero fino a ottenere un composto molto gonfio, chiaro e spomoso. Aggiungete poi la vaniglia, eventualmente la crema di liquore, la ricotta e il mascarpone e mescolate ancora fino a ottenere un bel composto omogeneo.

Riprendete la base dal frigo e versatevi sopra la farcia. Cuocete in forno già caldo a 175° per 55-60 minuti (fate la prova con uno stecchino per verificare che ne esca asciutto e che quindi il dolce sia cotto). In cottura, l'impasto tenderà prima a gonfiarsi un poco, poi leggermente a spaccarsi ai lati.

Infine, una volta sfornata, la torta si abbasserà un poco, ma non sui bordi...creando così il tipico avvallamento che vi consentirà, una volta fredda, di decorare la vostra cheesecake con golose cucchiaiate di Nutella (o con marmellate, confetture, frutta...).

