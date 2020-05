La cheesecake è una torta a base di formaggio spalmabile davvero golosa e facile da realizzare.

In questa occasione, vi forniamo una versione cotta al cioccolato a base di ricotta e mascarpone, decorata poi con una composta di fragole fatta in casa (ma potete anche optare per una confettura già pronta) e fragole fresche. Un dolce da leccarsi i baffi!

Vediamo insieme come preparare la Cheesecake cioccolato e fragole

Ingredienti (stampo apribile 22-24 cm)

Per la base:

300 gr di biscotti secchi al cacao

150 gr di burro

Per la farcitura:

3 uova a temperatura ambiente

120 gr di zucchero

250 gr di ricotta asciutta

250 gr di mascarpone

1 cucchiaino di estratto di vaniglia (o i semini di un bacca)

2 cucchiai di Rum (facoltativi)

2 cucchiai di cacao amaro

80 gr di gocce di cioccolato fondente

Per la decorazione:

3-4 cucchiai di confettura di fragole + fragole fresche q.b. per la decorazione

oppure, per fare la composta:

500 gr di fragole

2 cucchiai di zucchero

il succo di mezzo limone

1/2 cucchiaio di amido di mais (oppure 1 intero di farina)

Preparazione

Iniziate dalla base: fondete il burro e lasciatelo intiepidire, intanto tritate i biscotti in un mixer. Versate il burro fuso nei biscotti polverizzati e mescolate. Poi versate tutto all'interno di uno stampo a cerniera foderato di carta forno. Con il dorso di un cucchiaio, compattate bene l'impasto fino a ottenere una base omogenea. Mette in frigo a compattare per circa mezz'ora e intanto preparate la farcia.

Preparate la farcitura: in una ciotola o in una planetaria, montante le uova con lo zucchero fino a ottenere un composto molto gonfio, chiaro e spomoso. Aggiungete poi la vaniglia, eventualmente il Rum, la ricotta e il mascarpone e mescolate ancora. Unite anche il cacao e mescolate ancora fino a ottenere un bel composto omogeneo. Aggiungete, infine, anche le gocce di cioccolato e mescolate per distribuirle bene all'interno della crema.

Riprendete la base dal frigo e versatevi sopra la farcia. Cuocete in forno già caldo a 175° per 55-60 minuti (fate la prova con uno stecchino per verificare che ne esca asciutto e che quindi il dolce sia cotto). In cottura, l'impasto tenderà prima a gonfiarsi un poco, poi leggermente a spaccarsi ai lati.

Infine, una volta sfornata, la torta si abbasserà un poco, ma non sui bordi...creando così il tipico avvallamento che vi consentirà, una volta fredda, di decorare la vostra cheesecake.

Se avete deciso di preparare la composta di fragole, mettetevi all'opera mentre la cheesecake è in cottura. Lavate e asciugate con delicatezza le fragole, tagliatele a pezzettini (ma mettetene da parte 4-5 intere per la decorazione, scegliete le più belle) e mettetele in un pentolino dal fondo spesso. Aggiungete lo zucchero, il succo di limone e l'amido (o la farina) setacciato. Cuocete a fuoco dolce e mescolate spesso, finché la non si sarà formata la vostra composta: una confettura liscia e densa. Una volta pronta, passatela al setaccio così da ottenere una purea davvero liscia e brillante, come quella che vedete in foto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Quando la cheesecake sarà fredda, sformatela sul piatto da portata, versatevi sopra la composta o la confettura e livellate bene. Poi decorate a vostro piacimento con le fragole fresche che avete tenuto da parte. Tenete la vostra cheesecake in frigo, se non la consumate in poche ore.