Carnevale e San Valentino al Restaqmme: due serate evento con la cucina speziata di Chef Magda

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

In occasione di Carnevale e di San Valentino, il restaQmme, trattoria di charme a pochi passi dal Lungomare Caracciolo, si arricchisce di due serate evento. Un vero e proprio viaggio sensoriale tra piatti della tradizione antica, della cucina vintage e della buona musica. Atmosfera intima, sensuale e piacevolmente accogliente, il ristorante promette un’esperienza di gusto all’insegna della raffinatezza e dell’alta qualità, che vede i classici della cucina antica napoletana, sapientemente recuperati dalla chef Magdalena Buczynska, alternarsi a proposte inedite, dal gusto piacevolmente speziato. Ingresso su prenotazione Venerdì 9 febbraio Menu di Carnevale Apertura: - Chiacchiera al finocchietto con crema di bufala e mazzancolle scottate - Migliaccio salato con crema di blu di pecora Primi: - Lasagna di verdure - Lasagna napoletana Secondo: -Bracioline di vitello con cipolla in salsa speziata e crema di patate Dessert: - Chiacchiere e sanguinaccio Musica Live Costo della serata: 40 euro a persona (vini esclusi) Menu di Carnevale “easy” Apertura: - Chiacchiera al finocchietto con crema di bufala e mazzancolle scottate - Migliaccio salato con crema di blu di pecora Primi: - Lasagna di verdure - Lasagna napoletana Dessert: - Chiacchiere e sanguinaccio Musica Live Costo della serata: 35 euro a persona (vini esclusi) Mercoledì 14 febbraio Menu di San Valentino Amouse Bouche: -Bollicine e salati della nostra chef Entrée: -Bloody Mary for Two | Chevice di tonno rosso con emulsione di datterino a crudo e nuvola di riso servito in una coppa da condividere -Mille foglie croccanti al coriandolo cremoso di bufala, battuto di noci e basico Primo: Risotto allo champagne con carpaccio di gambero profumato alla rosa Secondo: Tagliata di filetto di manzo con salsa tartufata, sfoglie di patate e sedano rapa Dessert: Mousse al cioccolato bianco, frutto della passione e cioccolato piccante Musica Live Costo della serata: 45,00 euro a persona (vini esclusi) Per Info e prenotazioni: restQmme Trattoria di Charme Via Lucilio, 11, Napoli 340 815 2503 081 19525949

Gallery