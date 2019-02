Carne alla brace no stop: "All you can eat" al Ristorante Don Carlo

Venerdì 1 marzo, al Ristorante Don Carlo di Pozzuoli, si potranno assaggiare tutte le specialità del menù di carne approfittando della formula "all you can eat", grazie alla quale si potrà mangiare senza limiti e scegliendo tra una ricca offerta di pietanze al costo di 25 euro.

Per prenotare un tavolo: 081 526 4292