Carciofi sott’olio al peperoncino: la ricetta napoletana

Una conserva tipica napoletana che vi consentirà di avere disponibili questi prodigiosi ortaggi tutto l’anno. Oltre ad essere buoni, i carciofi vantano anche numerosi benefici: detossificano il fegato, combattono l’azione dei radicali liberi proteggendo l’organismo dall’invecchiamento, aiutano la digestione e a ritrovare la regolarità intestinale, proteggono il sistema cardiovascolare prevenendo ictus e infarto. I carciofi sono ideali come antipasto, per accompagnare i secondi di carne o condire una bruschetta, e vengono generalmente consumati nei mesi invernali. Per poterli gustare anche nel resto dell'anno c'è un'antica ricetta per conservarli. Ecco i passaggi per preparare i carciofi sott'olio.

Ingredienti per 4 persone:

6 carciofi

2 spicchi di aglio

2 peperoncini

1 cucchiaio di aceto

ghiaccio

1 ciuffo di menta

olio extravergine di oliva

sale

Procedimento:

Mondate i carciofi sfogliandoli delle foglie più esterne, pulite il gambo tagliando su tutta la sua lunghezza la parte esterna. Tagliate i carciofi a metà nel senso della lunghezza eliminando la parte superiore spinosa. Tagliateli a spicchi e fateli bollire per 4-5 minuti in una pentola con abbondante acqua salata e aceto. Fateli raffreddare rapidamente in acqua e ghiaccio. Asciugateli dall’acqua tamponandoli con carta assorbente e inseriteli in un barattolo di vetro a chiusura ermetica aggiungendo la menta, l’aglio e il peperoncino tagliati a fettine. Ricopriteli completamente di olio. Chiudete ermeticamente i barattoli e consumate dopo almeno 15 giorni.

Fonte della ricetta: “La cucina napoletana” di Eduardo Estatico e Gerardo Gagliardi