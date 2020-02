Carciofi olive e capperi: la ricetta napoletana

I carciofi olive e capperi sono uno contorno saporito e veloce da preparare tipico della cucina napoletana. Oltre ad essere un piatto light e adatto a chi segue una dieta vegana o vegetariana, è anche una pietanza molto salutare. Il carciofo, infatti, è ricco di potassio e sali minerali (proprietà importanti per il nostro organismo) oltre ad essere un depurativo naturale per il fegato. Il contrasto tra il suo gusto amarognolo e la dolcezza e sapidità delle olive e dei capperi rende questo piatto adatto sia ai piatti di carne che di pesce. Vediamo qual è la ricetta per preparalo.

Ingredienti per 4 persone:

6 carciofi

50 g di olive nere

20 g di capperi sotto sale

1 ciuffo di prezzemolo

2 spicchi di aglio

olio extravergine di oliva

sale

Procedimento:

Mondate i carciofi sfogliandoli delle foglie più esterne, tornite il gambo eliminando le fibre esterne. Tagliate i carciofi a metà nel senso della lunghezza, eliminando la parte superiore spinosa. Tagliateli a spicchi e fateli soffriggere in un tegame con olio e aglio. Bagnateli con un goccio di acqua aggiungendo i capperi dissalati e le olive denocciolate. Coprite il tegame, aggiustate di sale e lasciate cuocere per 20 minuti. Cospargete di prezzemolo tritato e servite.

Fonte della ricetta: “La cucina napoletana” di Eduardo Estatico e Gerardo Gagliardi