Carcioffole maritate c’alici: la ricetta napoletana

Le carcioffole maritate c’alici è un piatto tipico napoletano che unisce il secondo al suo contorno. I sapori di terra si fondono con quelli di mare per un risultato finale dal gusto unico e delicato. Oltre ad essere una ricetta semplice e gustosa, è anche una pietanza leggera e ricca di proprietà importanti per l'organismo. I carciofi, infatti, contengono potassio e sali minerali, mentre le alici sono ricche di vitamine e Omega 3 e Omega 6, importanti per la prevenzione delle patologie cardiovascolari. Vediamo qual è la ricetta per preparale.

Ingredienti:

6 carciofi

400 gr di alici farina

olio extravergine di oliva

prezzemolo

sale

pan grattugiato

Procedimento:

Mettere i carciofi per un’ora in acqua con un pugno di farina dopo avere tolto le foglie “toste”. Spinare le alici. In una teglia di 20 cm di diametro mettere il primo strato di carciofi precedentemente tagliati a fette per tutta la loro lunghezza e condirli con olio extravergine di oliva, prezzemolo purissimo, aglio a pezzettini, un pizzico di sale e pane grattugiato. Quindi lo strato di alici spinate e condirle come per i carciofi. Continuare fino ad esaurimento degli ingredienti, preferibilmente terminare con lo strato di carciofi. Mettere in forno caldo (160°) per 45 minuti.

Fonte della ricetta: “Frijenno magnanno. Le mille e una… ricetta”, raccolta di ricette tipiche campane presentata da Luciano De Crescenzo, da un’idea di Gianni de Bury, editore Franco Di Mauro