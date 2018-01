Antonino Cannavacciuolo sugli insetti in cucina: "Nella mia cucina non entrano"

Antonino Cannavacciuolo, in onda ogni giovedì con MasterChef Italia su Sky Uno, ha rilasciato un'intervista sul sito dell'emitente satellitare.

Cucina

"Gli ingredienti che non mancheranno nella cucina nel 2018 sono pesce, olio e limone. Il piatto simbolo della mia cucina è la zuppa di pane con la linguina e i calamaretti".

Masterchef

"Gli interventi di Antonia Klugmann sono molto positivi, alla fine i cambiamenti si fanno per cambiare. Si è integrata bene".

Calcio

"Il Napoli ha avuto Cavani, poi Higuain e ora c'è Mertens: i gol arrivano sempre".

Insetti in cucina

"Non sono contro ma non sono pronto, io continuerò a prediligere carne, pesce, verdure, legumi. Nella mia cucina non entrano".