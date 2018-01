Calza della Befana di sfoglia: golosa torta salata dell'Epifania

La Calza della Befana di pasta sfoglia è una golosa torta salata perfetta da portare in tavola il giorno dell'Epifania. Noi l'abbiamo farcita con patate e formaggio filante, ma potete anche utilizzare verdure a vostra scelta oppure velocizzare la preparazione farcendo con ricotta e salumi.

INGREDIENTI

1 rotolo di pasta sfoglia fresca rettangolare

3 patate grandi

mezzo cipollotto

olio extra vergine di oliva

sale q.b.

spezie a piacere (noi abbiamo insaporito con rosmarino)

100 gr di formaggio dolce filante

1 cucchiaio di parmigiano grattugiato

semi di sesamo e semi di papavero

1 cucchiaio di latte (oppure un tuorlo) per spennellare

PREPARAZIONE

Pelate le patate, lavatele, asciugatele e tagliatele a rondelle sottili. Affettate anche la cipolla e mettetela a soffriggere in padella con l'olio. Aggiungete le patate e portate a metà cottura circa, se lo gradite insaporite con delle spezie (noi abbiamo usato il rosmarino), aggiungete qualche cucchiaio di acqua se necessario. Salate e pepate a piacere. Lasciate raffreddare completamente.

Se preferite, potete anche sbollentare semplicemente le patate. Anche in questo caso, prima di farcire la vostra calza, le patate dovranno essere fredde.

Srotolate la sfoglia, senza privarla della carta forno presente in confezione. Stendetela ulteriormente con un matterello. Poi, senza esercitare pressione, ripiegatela su stessa e con un coltello a lama liscia ritagliate la vostra calza (foto 1). Eliminate rapidamente l'eccesso di pasta (mettetelo da parte, lo utilizzeremo per i decori) e riaprite delicatamente la sfoglia (foto 2).

Bucherellate tutta la superficie con i rebbi di una forchetta. Farcite metà con le patate, il parmigiano (foto 3) e il formaggio (tenendovi ben lontano dai bordi - foto 4), poi ricoprite delicatamente con il resto della sfoglia e sigillate benissimo i bordi.

Create i vostri decori con la sfoglia in avanzo: noi abbiamo realizzato il risvolto superiore della calza (foto 5), ma potete aggiungere fiocchi, stelline, cuoricini o anche finti lembi di stoffa cuciti sulla calza.

Poggiate la calza, con la carta forno, su una leccarda. Spennellate con del latte (o con un tuorlo d'uovo leggermente sbattuto), decorate con semi di sesamo e di papavero (foto 6) e cuocete in forno già caldo a 180° per 30-35 minuti o finché la sfoglia non sarà ben cotta e dorata.