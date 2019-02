La Calamarata con sugo di polpo è un primo semplice da preparare, ma buonissimo e bello da presentare ai vostri ospiti in tavola.

INGREDIENTI x 3

600 gr circa di piccoli polpi già ben puliti e lavati (oppure un paio di polpi più grandicelli, sempre già puliti, tagliati a pezzettoni)

240 gr di pasta Calamarata (oppure mezze maniche rigate o formati simili. Per questo sugo sono adatti anche gli spaghetti)

300 gr di pomodorini

olio extra vergine di oliva

sale (se necessario)

prezzemolo

pepe (facoltativo)

PREAPARAZIONE

Mettete i polpi ben puliti e lavati in un'ampia e profonda padella, fateli cuocere coperti, a fuoco moderato, per 8-10 minuti senza condimenti in modo che rilascino la propria acqua. Aggiungete poi un bel giro d'olio e i pomodorini lavati e tagliati a metà.

Coprite e lasciate cuocere finché i polpi ( o i tocchetti di polpo) saranno ben cotti e morbidi. Aggiungete un po' di acqua di cottura della pasta, solo se necessario a non seccare il sughetto. Assaggiate ed eventualmente salate un poco.

Cuocete la pasta in abbondante acqua bollente e salata. Scolatela al dente e trasferitela nella padella con il sugo di polpo. Fate saltare bene, poi spegnete, aggiungete del prezzemolo fresco ben lavato e, se lo gradite, del pepe macinato. Servite subito