Burrito Sushi, la novità dello chef Jian Su

Amate il sushi e avete voglia di provare sempre cose nuove? Bene, l'anno nuovo ha portato una sorpresa per voi, è il Kanji Sushi Take Awai che ha aperto l'8 gennaio in via Scarlatti e che propone nel suo menù una novità assoluta: il burrito sushi.

Dalla fantasia culinaria dello chef Jang Su ha preso forma questo maxi roll incartato come un burrito ma con gli ingredienti classici del sushi. Questa non è l'unica sorpresa riservata dallo chef e ideatore del Take Awei vomerese, che promette anche sushi kebab, oltre ai grandi classici da mangiare con le bacchette.

Non resta che assaggiare, partecipando anche al sushi party di oggi pomeriggio.

"Venerdì 12 Gennaio ore 17:30, invitiamo tutti coloro amanti del sushi per provare le nostre novità", si legge sulla pagina Facebook del Kanji. "Vi saranno offerti assaggi gratuiti di alcune delle nostre specialità preparate dal nostro chef. Vi aspettiamo!".