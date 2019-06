In piazza Dante 50 metri di bruschetta: è da record del mondo

Domattina - sabato 8 giugno 2019 - in piazza Dante a Napoli, a partire dalle 11, Coldiretti Campania e Campagna amica tenteranno di realizzare la bruschetta dop più grande del mondo, in occasione del Cerasa Fest. La bruschetta sarà preparata con prodotti di alta qualità. La lunghezza totale prevista è di 50 metri.

La farina utilizzata per il pane sarà al 100% italiana, l'olio extravergine sarà delle cinque Dop della Campania, una diversa per ogni dieci metri, pomodoro San Marzano dop dell'Agro nocerino sarnese. Alle 13 inizierà la distribuzione di assaggi gratuiti a cittadini e turisti. Prosegue fino a domenica in piazza Dante a Napoli la terza edizione del Cerasa Fest, la festa del km zero stagionale, con i contadini in vendita diretta. L'appello di Coldiretti Campania ai cittadini è di partecipare al Cerasa Fest "sostenendo gli agricoltori in difficolta'"