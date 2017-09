Bomboloni ripieni di Nutella, la ricetta Nochef

Puoi essere ovunque e fuori può esserci qualunque temperatura, ma se ti viene voglia di un bombolone alla nutella, tu devi sudare e friggere. Ma nulla può fermarmi se mi viene voglia di qualcosa da mangiare! E così, appena sveglia ho preparato l’impasto per i bomboloni da farcire con la nutella ed a pranzo ero in cucina a friggere. Si, avrò sudato come non mai, ma vi assicuro che ne è valsa la pena.

Ecco la ricetta di Nochef. Ingredienti: Farina, 550 gr Latte, 200 ml Olio di semi, 75 gr Zucchero, 60 gr Uova, due Lievito di birra, un panetto Buccia grattugiata di limone Nutella per farcire (o anche marmellata o altro a piacere) Olio di semi di girasole per friggere

Procedimento

Sciogliete il lievito nel latte tiepido, aggiungete lo zucchero, le uova, l’olio, la buccia di grattugiata di un limone e mescolate. Incorporate la farina e impastate. Create un panetto, coprite con la pellicola e uno strofinaccio e lasciate riposare per circa tre ore. Riprendete l’impasto, lavoratelo leggermente stendetelo con un mattarello fino ad uno spessore di 1,5 cm e ricavate con una formina o un coppapasta delle forme rotonde. Coprite nuovamente con la pellicola ed uno strofinaccio e lasciate lievitare ancora mezz’ora. Friggete in olio caldo ed una volta dorati da entrambi i lati passate i bomboloni nello zucchero. Una volta pronti farcite a piacere.

Foto Di Santo