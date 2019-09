Bombette di sfoglia al cioccolato: veloci e golose

Se avete voglia di un dolcetto goloso, ma veloce e facile da preparare, le bombette di sfoglia ripiene di al cioccolato sono l'ideale.

Vediamo insieme come prepararle:

Ingredienti

1 rotolo di pasta sfoglia fresca

100 gr circa di crema spalambile al cioccolato o alle nocciole

latte q.b.

zucchero q.b.

granella di nocciole o pistacchi (facoltativa)

zucchero a velo

Preparazione

Srotolate la sfoglia e, con un coppapasta tondo (6 oppure 8 cm) realizzate tanti dischi (in numero pari).

Farcite metà dei dischi di sfoglia con un cucchiaino abbondante di crema spalmabile (mettetela al centro del disco e lasciate liberi i bordi). Ricoprite con i dischi rimanenti e sigillate bene i bordi pigiando con le dita, poi ripassate nuovamente il coppapasta per assicurarvi che le bombette siamo belle tonde. Adagiate le bombette su una leccarda coperta con carta forno.

Spennellate la superficie di ogni bombetta con poco latte e completate con una spolverata di zucchero e, se lo gradite, anche con un po' di granella di nocciole o pistacchi.

Cuocete in forno già caldo a 190° per 10-15 minuti, finché le bombette non saranno ben gonfie e dorate, ma fate attenzione a non bruciarle. Sfornatele, lasciatele raffreddare e poi gustate le vostre bombette al cioccolato

NOTE

Potete variare la farcitura delle bombette secondo il vostro gusto, usando ad esempio marmellate, confetture, crema pasticcera o crema alla ricotta

