Biscottoni ripieni: morbidi e golosi

I biscottoni ripieni sono golosissimi a colazione o a merenda, ma perfetti anche da regalare... adatti proprio in questi giorni di Natale. Vi basterà sistemarli uno sopra l'altro in una bustina trasparente e chiudere tutto con un bel nastrino rosso per ottenere un regalino homemade bello e buonissimo!

Ingredienti (per 25-30 biscottoni)

Per la frolla:

500 gr di farina + q.b. per la spianatoia

170 gr di burro

160 gr di zucchero

2 uova

1 cucchiaino colmo di lievito per dolci

1 cucchiaino di estratto di vaniglia (o i semini di mezza bacca)

buccia grattugiata di 1 limone biologico (precedentemente lavata e asciugata)

Per farcire: 250-300 gr di marmellata o confettura (noi abbiamo scelto confettura di amarene)

Zucchero a velo per decorare

Preparazione:

Preparate la pasta frolla:

Disponete la farina a fontana e al centro mettere il burro morbido a piccoli tocchetti, lo zucchero, il lievito, la vaniglia e la buccia grattugiata del limone. Lavorate gli ingredienti con la punta delle dita, delicatamente, poi aggiungete anche le uova e continuate a lavorare, poco e rapidamente, fino a formare un panetto liscio, compatto e non appiccicoso. Ricoprite il panetto di frolla con pellicola per alimenti e mettetelo in frigo per 30-40 minuti.

Riprendete la frolla dal frigo e privatela della pellicola trasparente. Stendetela con un matterello sul piano leggermente infarinato o tra due fogli di carta forno sempre aiutandovi anche con una spolverata di farina, fino a formare un disco alto circa mezzo centimetro.

Con un tagliabiscotti tondo grande (8 cm) formate tanti dischi in numero pari (se non avete il tagliabiscotti, potete anche usare un bicchiere o una piccola tazza). Farcite la metà dei dischi di frolla con un cucchiaino di confettura (al centro del dischetto) poi ricoprite con i dischetti rimanenti. Sigillate bene i bordi dei biscottini schiacciando con le dita poi, se volete ottenere un risultato perfetto, ripassate di nuovo il tagliabiscotti in modo che i biscottoni ripieni siano perfettamente tondi e uguali.

Cuocete in forno già caldo a 175° per circa 15 minuti. Verificate bene la cottura, i biscotti devono leggermente dorare sotto, ma non li fate scurire o perderanno tutta la loro morbidezza.

Sfornate, lasciate raffreddare e completate con lo zucchero a velo.

