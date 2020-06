Biscottoni morbidi con cioccolato al latte

Grandi, friabili, burrosi, morbidi e deliziosi.... questi biscottoni con cioccolato al latte sono perfetti per la colazione, ma anche come snack dolce durante la giornata.

Inoltre, sono facilissimi e veloci da preparare. Vediamo insieme come fare:

Ingredienti per 15 biscottoni:

1 uovo

100 gr di burro morbido

150 gr di farina

100 gr di cioccolato al latte (tritato al coltello)

1 cucchiaino raso di lievito per dolci

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

Preparazione

Montate il burro con lo zucchero, poi aggiungete l'uovo e la vaniglia e mescolate ancora. Unite anche la farina e il lievito e mescolate ancora. Infine, aggiungete il cioccolato al latte a pezzetti e mescolate con una spatola. Otterrete un composto denso, ma non solido, come vedere in foto.

Ricoprite con carta forno una teglia e adagiatevi sopra delle irregolari palline d'impasto, ben distanziate tra loro, aiutandovi con due cucchiai. Cuocete in forno già caldo a 200° per circa 8 minuti, il tempo esatto dipenderà da quanto sono grandi i vostri biscottoni, ricordate che il burro tenderà a farli sembrare sempre morbidissimi in cottura, quindi non lasciatevi ingannare e sfornateli non appena si saranno un po' bronzati.

Lasciateli raffreddare e 'asciugare' completamente su una gratella per dolci e poi gustateli! Potete conservarli in una biscottiera o in un barattolo a chiusura ermetica per tre- quattro giorni, saranno sempre morbidi e friabili.

