Fiori di frolla al cacao: golosa merenda

Facili e veloci, questi fiori di frolla al cacao piaceranno a grandi e piccini. Perfetti per una colazione golosa o per una buona merenda in compagnia.

INGREDIENTI:

per la frolla morbida

270 gr di farina

30 gr di cacao amaro

120 gr di burro

120 gr di zucchero

1 uovo intero + 2 tuorli

1 cucchiaino di lievito per dolci

i semini di una bacca di vaniglia

nocciole tritate grossolanamente al coltello q.b.

granella di zucchero q.b.

PREPARAZIONE

Iniziate preparando la base di pasta frolla: disponete la farina a fontana setacciata con 1 cucchiaio di cacao e al centro mettete il burro a tocchetti, le uova, lo zucchero, il lievito, il restante cacao e i semini di vaniglia.

Amalgamate gli ingredienti lavorando con la punta delle dita, delicatamente. Lavorate poco l'impasto, sempre delicatamente, fino a formare una palla. Avvolgete con pellicola trasparente e riponete in frigo per almeno mezz'ora.

Stendete la pasta dello spessore di circa 1/2 cm su un piano da lavoro leggermente infarinato, oppure tra due fogli di carta forno. Ritagliate i biscotti con degli appositi tagliabiscotti a forma di fiore (se non li avete, utilizzate un cartamodello disegnando un fiore su carta da forno)

Trasferite i biscotti (ben separati tra loro) su una leccarda foderata di carta forno, distribuite sulla superficie di metà dei fiori le nocciole tritate e sulla restante metà la granella di zucchero. Premete leggermente affinché nocciole e zuccherini aderiscano bene alla frolla.

Cuocete in forno preriscaldato a 180° per una decina di minuti. Sfornate e lasciate raffreddare su una gratella.

Potete conservare questi biscotti per diversi giorni in un contenitori ermetico, meglio se di vetro.