Biscotti di Halloween: la merenda golosa, mostruosa e divertente

Ecco un'idea simpatica per una golosa merenda nel giorno di Halloween. Questi biscotti "mostruosi" sono perfetti per divertirvi insieme ai vostri bambini e, con un po' di pazienza, scoprirete che realizzarli non è poi così difficile come può sembrare. Abbiamo deciso di utilizzare il cioccolato per le nostre decorazioni, per renderle veramente gustose e molto piacevoli da mangiare (oltre che da vedere!).

Allora vediamo subito come fare.

UTENSILI: Tagliabiscotti con le tipiche forme di Halloween (zucche, ragnetti, pipistrelli, ragnatele e lapidi) o cartamodelli, conetto di carna forno

INGREDIENTI PER LA PASTA FROLLA (circa 30 biscotti)

300 gr di farina

120 gr di burro

120 gr di zucchero

1 uovo intero + 1 tuorlo

1/2 cucchiaino raso di lievito per dolci

i semini di una bacca di vaniglia (oppure la scorza di mezzo limone o di mezza arancia)

PER COPERTURE E DECORAZIONI: 200-250 gr di cioccolato fondente, 200 gr di cioccolato bianco, codette di cioccolato fondente, 50 gr di cioccolato in scaglie arancione, qualche confettino colorato o argentato, 2/3 liquirizie ripiene, scaglie di cioccolato color verde oppure qualche cioccolatino verde (tipo smarties)

PREPARIAMO I BISCOTTI DI FROLLA:

Disponete la farina a fontana sulla spianatoia, al centro mettete lo zucchero ridotto prima a velo in un mixer insieme all'aroma che avete scelto (la vaniglia, il limone oppure l'arancia), poi il burro tagliato a piccoli cubetti, le uova, il lievito. Lavorate tutto rapidamente con la punta delle dita finché gli ingredienti non saranno ben amalgamati (potete anche utilizzare una planetaria con la frusta a foglia). Formate una palla con l'impasto, avvolgetelo con la pellicola per alimenti e mettete in frigo a riposare per almeno mezz'ora.

Togliete la pasta frolla dal frigo e privatela della pellicola trasparente, stendetela con un matterello aiutandovi con un po' di farina o di zucchero a velo per evitare che si attacchi al piano di lavoro fino a formare un disco di circa mezzo centimetro.

A questo punto siete pronti per ricavare i vostri biscotti mostruosi con l'ausilio di appositi tagliabiscotti (come quelli in foto) oppure con cartamodelli disegnati su carta forno.

Con queste dosi, dovreste ricavare due infornate di biscotti (metteteli, man mano che li tagliate, su una leccarda ricoperta da carta forno, ben distanziati tra loro) che cuocerete separatamente in forno già caldo a 180° per circa 10 minuti, finché i bordi non si saranno lievemente dorati. Una volta cotti, metteteli a raffreddare su una gratella per dolci.

E ORA PASSIAMO ALLA COPERTURA IN CIOCCOLATO...

Mettete della carta forno sotto la gratella su cui avete adagiato i biscotti. Sciogliete circa 200 gr di cioccolato fondente a bagnomaria e, con l'ausilio di un cucchiaio, versatelo su ogni biscotto (tranne che su quelli a forma di zucca) fino a ricoprirne l'intera superficie e fate asciugare per 5 minuti.

Aiutandovi con una spatola, trasferite i biscotti a forma di ragnatele, lapidi e tombe su un vassoio coperto con carta forno e mettete in frigo. Completerete la decorazione quando lacopertura di cioccolato sarà completamente solidificata.

Ragnetti e pipistrelli invece, sono già pronti per essere completati.

COME FARE I BISCOTTI-PIPISTRELLO:

Completare i pipistrelli biscotto è semplicissimo, una volta che li avrete ricorperti con il cioccolato fuso, infatti, dovrete solo applicare, in alto, all'altezza della testa, dei confettini che simuleranno gli occhietti. Noi abbiamo usato anicini argentati. A questo punto mettete anche i pipistrelli in frigo finché il cioccolato sarà ben solidificato.

COME FARE I BISCOTTI-RAGNETTO

Anche completare i ragnetti sarà molto semplice, una volta che li avrete ricoperti con il cioccolato fuso, infatti, dovrete solo applicare gli occhietti: noi abbiamo usato dei pezzetti di liquirizia ripiena, ma andranno benissimo ance confettini bianchi o arancioni e poi cospergere su tutta la superficie delle codette di cioccolato fondente, creando uno strato ben fitto.

COME FARE LAPIDI E TOMBE:

Una volta che il cioccolato con cui avete ricoperto i biscotti a forma di lapidi e tombe sarà ben solidificato, potrete passare alla decorazione finale. Vi occorrerà circa 50 gr di cioccolato bianco e un piccolo conetto di carta forno da usare come sac a poche (oppure una sac a poche con boccetta liscia molto piccola). Sciogliete quindi il cioccolato bianco a bagnomaria, trasferitelo nel conetto di carta forno e poi realizzate le linee lungo i bordi (come vedete in foto) e la classica scritta al centro. Lasciate nuovamente solidificare in frigo.

COME FARE I BISCOTTI-RAGNATELA

Come per lapidi, una volta che il cioccolato di coprtura del biscotto sarà solidificato, sciogliete il cioccolato bianco (circa 50 gr) a bagnomaria, trasferitelo nel conetto di carta forno e poi realizzate la ragnatela. Lasciate nuovamente solidificare in frigorifero.

COME FARE I BISCOTTI-ZUCCA

I biscotti a forma di zucca sono gli unici che abbiamo tenuto da parte e che non abbiamo ricoperto di cioccolato fondente. Per questi, infatti, utilizzeremo una copertura di cioccolato bianco. Sciogliamo quindi 100 gr di cioccolato bianco a bagnomaria e poi ricopriamo i nostri biscotti. Aspettiamo circa 5 minuti e poi procediamo con le decorazioni finali: ricopriamo la superficie del biscotto con cioccolato in scaglie (o codette) arancioni, lasciamo libera solo la punta che ricopriremo con scaglie di cioccolato verde, oppure, come abbiamo fatto noi, con un cioccolatino verde. Trasferite i biscotti in frigo per far solidificare il cioccolato.