Bastoncini di zucchine al forno facili e veloci

Ecco una ricetta veloce e golosa, ma anche leggera, per l'aperitivo o da portare in tavola durante un pranzo informale: i bastoncini (o stick) di zucchine impanati al forno.

Pochi ingredienti, ma tantissimo sapore. Vediamo insieme come preparali:

Ingredienti

4 zucchine medie

4 cucchiai di pangrattato

2 cucchiai di parmigiano grattugiato

sale q.b.

olio extra vergine di oliva q.b.

spezie a piacere (se lo gradite, potete aggiungere alla panatura un po' di prezzemolo tritato, oppure origano, timo...ma anche paprika dolce o piccante)

Preparazione:

Mondate e lavate le zucchine, asciugatele e poi tagliatele a listarelle di circa un cm (come vedete in foto). Preparate la panatura mettendo in una ciotola il pangrattato, il parmigiano grattugiato, un po' di sale ed eventualmente la spezia che avete scelto. Mescolate delicatamente.

Irrorate gli stick di zucchine con un filo d'olio e mescolate bene, affinché i bastoncini si condiscano per bene. A questo punto, passatene pochi per volta nella panatura, facendo attenzione che ogni stick sia completamente ricoperto.

Distribuite i bastoncini panati su una leccarda coperta da carta forno, irrorateli ancora con un filo d'olio (noi abbiamo utilizzato un erogatore spray che consente di distribuire bene il condimento pur usandone pochissimo) e cuoceteli in forno già caldo a 200° (meglio se in modalità 'ventilato') per circa 15-20 minuti, finché non saranno ben dorati (l'ultimo minuto cuoceteli sotto al grill, per una panatura ancora più croccante).

Serviteli ancora caldi e croccanti.

