Banana Bread con gocce di cioccolato: plumcake sofficissimo e goloso

Oggi vi proponiamo la nostra versione del goloso Banana Bread, il soffice plumcake alla banana tradizionale nei paesi anglosassoni.

Vediamo insieme come prepararlo:

Ingredienti

2 uova a temperatura ambiente

140 gr di zucchero

2 banane mature

200 gr di farina

50 gr di farina di mandorle (potete usare anche mandorle tritate finissime oppure le più tradizionali noci, sempre tritate molto fini)

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

succo e buccia di 1/2 limone

60 ml di latte di mandorla (se non lo avete, andrà bene del latte vaccino)

60 ml di olio di semi

2 cucchiaini di lievito per dolci

80 gr di gocce di cioccolato fredde di frigorifero

zucchero a velo per decorare

Preparazione

Sbucciate le banane, tagliatele a pezzi, cospargetele con il succo e la buccia di limone e poi frullatele fino a renderle una polpa liscia e cremosa. Versatele in una terrina e aggiungete le due uova, l'olio, la vaniglia e il latte di mandorla. Mescolate bene con una frusta a mano o elettrica. Unite poi lo zucchero e mescolate e aggiungete anche la farina, la farina di mandorle e il lievito. Amalgamate tutto con la frusta fino a ottenere un composto liscio e non troppo liquido. In ultimo, unite le gocce di cioccolato.

Versate l'impasto in uno stampo da plumcake foderato con carta forno (oppure oliato e infarinato) e cuocete in forno già caldo a 180° per 40 minuti circa. Prima di sfornare, verificate sempre la cottura infilando uno stecchino nel dolce che dovrà uscirne asciutto.

Lasciate raffreddare, poi sformate su un bel vassoio e, se lo gradite, decorate il vostro Banana Bread con zucchero a velo.

