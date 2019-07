Arriva il babà in vasocottura al mojito: il lancio della pasticceria partenopea

Per l’estate 2019 la pasticceria De Vivo lancia il babà lievitato al mojito in vaso cottura. Si tratta di un lievitato che viene cotto in un barattolo ad hoc di vetro, che permette di mantenere inalterate le caratteristiche di elasticità e godibilità della pasta del babà, facile da portare e con una durata di conservazione più lunga, senza l’aggiunta di conservanti. Oltre ai classici, che vengono proposti tutto l’anno (al rhum, al gusto delizia al limone e al chocorhum), questa estate si aggiunge il gusto mojito: farcito con una delicata ganache al lime e menta con infuso al rhum, che richiama la fresca e tipica bevanda dell’estate, il mojito appunto. Il costo? 10 euro per 400 grammi.



Il laboratorio Pasticceria De Vivo nasce negli anni Trenta a Pompei come panificio per i gourmet che transitavano tra gli scavi archeologici e il santuario. Una regola fondamentale è applicata oggi come allora dalla famiglia: l'utilizzo del lievito madre. Dalla Campania le creazioni De Vivo sono esportate anche all’estero in Francia, Svizzera, Spagna e Germania.