Arriva a Napoli il Chimney Cake, il dolce tipico dell'est Europa

Aprirà a Napoli il primo negozio 'Chimney Cake' ("Torta a camino") in Italia. Il dolce, molto in voga a Praga ma originario ungherese, consiste in una pasta sfoglia, cotta al momento su uno spiedo cilindrico. Il dolce viene poi decorato e farcito con creme, gelato, croccantini e tanto altro. L'annuncio viene dato ormai da giorni dal profilo ufficiale del negozio, su Instagram. Molta attesa per l'indirizzo definitvo.