Alici sott’olio fatte in casa: la ricetta napoletana

Una conserva tipica napoletana che fa sempre comodo avere in cucina. Le alici sott’olio posso essere utilizzate per insaporire diversi piatti oltre ad essere servite come antipasto o come sfizioso aperitivo. Sono una pietanza leggera, genuina e facile da preparare, ma anche ricca di molteplici proprietà nutrizionali e benefiche per l’organismo. Le alici sono, infatti, un pesce azzurro ricco di vitamine, di sali minerali e di Omega 3 e Omega 6, importanti per la prevenzione e il trattamento delle patologie cardiovascolari. Se volete prepararle in casa ecco la ricetta proposta da NapoliToday.

Ingredienti per 4 persone:

400 gr di alici

250 gr di olio extravergine di oliva

4 spicchi di aglio

2 peperoncini

50 gr di sale fino

1 pizzico di zucchero semolato

Procedimento:

Pulite, decapitate, eviscerate e deliscate le alici lavandole con acqua minerale fredda. Asciugatele con uno straccio da cucina tamponandole leggermente. In una terrina unite il sale con lo zucchero e spolverateci le alici. Lasciate marinare per 1 ora, tamponate con un pò di carta, e adagiate le alici a strati in un barattolo di vetro, avendo cura di condire ogni strato con aglio a fettine e peperoncino a rondelle. Ripetete l’operazione fino a riempire il barattolo, assicurandovi che siano ben pressate. Ponetele in un luogo fresco e conservatele un mese.

Fonte della ricetta: “La cucina napoletana” di Eduardo Estatico e Gerardo Gagliardi