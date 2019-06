Alici ripiene, la ricetta napoletana

Un secondo piatto gustoso che unisce i sapori di mare e di terra. Le alici ripiene o ‘mbuttunate, come vengono chiamate a Napoli, sono una pietanza a base di alici farcite con provola e ricoperte da una croccante panatura. Sono tipiche della Costiera Amalfitana ed in particolare di Cetara, un piccolo borgo di marinai famoso per la pesca del pesce azzurro, pesce ricco di vitamine, sali minerali e Omega 3, importanti per la prevenzione e il trattamento delle patologie cardiovascolari. Le alici ripiene sono, quindi, un piatto gustoso ma anche genuino grazie alle sue proprietà nutritive importanti per il benessere dell'organismo. Prepararle è molto semplice e voloce. Vediamo quali sono i passaggi e gli ingredienti.

Ingredienti per 4 persone:

400 gr di alici

1 ciuffo di basilico

1 l di acqua minerale gassata ghiacciata

150 gr di provola

500 gr di pangrattato

1 limone

sale

pepe

Per la pastella:

200 ml di acqua

200 gr di farina 00

1 pizzico di sale

2 tuorli

Per friggere:

1 l di olio di semi di arachidi

Procedimento:

Pulite, decapitate, eviscerate e deliscate le alici lavandole infine con acqua minerale fredda. Asciugatele con uno straccio da cucina tamponandole leggermente. Tagliate a listarelle la provola e sfogliate il basilico. Su un tavolo da lavoro pulito stendete le alici con la parte della pelle poggiata sul banco, conditele con sale e pepe e su di ognuna adagiate una foglia di basilico e una fettina di provola. Spolverate con una grattugiata di buccia di limone. Unite le alici a due a due lasciando la pelle sui lati esterni. Pressatele leggermente e sistematele nel freezer per 20 minuti. Questa operazione farà in modo che le alici restino unite durante la panatura. In una ciotola mescolate acqua, farina, sale e tuorli e amalgamateli con una frusta fino a ottenere una pastella omogenea. Pastellate le alici e passatele nel pangrattato prima di friggere in olio preriscaldato a 160° fino a doratura. Scolatele dall’olio, salatele e pepatele a piacere prima di servire.

Fonte della ricetta: “La cucina napoletana” di Eduardo Estatico e Gerardo Gagliardi