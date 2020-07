Alici marinate: la ricetta napoletana

Le alici marinate sono uno piatto tipico della tradizione culinaria partenopea e cilentana. Generalmente vengono servite come antipasto freddo o in alternativa anche come secondo piatto. La marinatura a base di aceto e limone è una preparazione tradizionale ideata dai pescatori probabilmente per conservare il pesce azzurro quando i frigoriferi ancora non esistevano. E’ una pietanza molto amata dai napoletani non solo per il suo gran gusto ma anche perché è molto genuina: le alici sono, infatti, un pesce azzurro ricco di vitamine, di sali minerali e di omega 3 e 6, importanti per la prevenzione e il trattamento delle patologie cardiovascolari. Generalmente si ordinano nei ristoranti, ma è facile anche farle in casa. Vediamo quali sono gli ingredienti e i passaggi per preparale.

Ingredienti per 4 persone:

400 gr di alici

150 gr di olio extravergine di oliva

1 l di acqua minerale gassata ghiacciata

100 gr di succo di limone

50 gr di prezzemolo

2 spicchi di aglio

50 gr di sale fino

15 gr di zucchero semolato

Procedimento:

Pulite, decapitate, eviscerate e deliscate le alici lavandole infine con acqua minerale fredda. Asciugatele con uno straccio da cucina tamponandole leggermente. Emulsionate il succo di limone con olio con l’ausilio di un frullatore a immersione, ottenendo così una salsa liscia; spolverate le alici con il sale bilanciato (mistura di sale e zucchero) e lasciate marinare per un’ora. Tamponate le alici con la carta assorbente e sistematele a strati in una pirofila. Condite ogni strato con la salsa di olio e limone, l’aglio e il prezzemolo. Ripetete l’operazione per altre 2 volte assicurandovi che l’ultimo strato sia ben ricoperto di salsa. Lasciate marinare per 24 ore. Le alici così preparate possono durare fino a 5 giorni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Fonte della ricetta: “La cucina napoletana” di Eduardo Estatico e Gerardo Gagliardi