La ricetta napoletana delle “Alici arreganate”

Le alici arreganate sono un piatto povero della tradizione culinaria napoletana. Una pietanza semplice, economica, e ricca di proprietà nutritive importanti per il benessere del nostro organismo. Le alici - ingrediente principale del piatto - sono un pesce azzurro ricco di vitamine dei gruppi A, D, B2, PP, sali minerali (come calcio, fosforo, fluoro e ferro), Omega 3 e Omega 6 (importanti per la prevenzione e il trattamento delle patologie cardiovascolari). Inoltre, non potendo essere allevate, vengono pescate in mare aperto, soprattutto nel mar Mediterraneo, un ambiente a basso tasso di inquinamento. Insomma, un ricetta gustosa, genuina e semplice, simbolo della tradizione culinaria partenopea ma anche della Dieta Mediterranea. Preparare questo piatto è molto semplice e volece. Per chi volesse cucinarle ecco la ricetta delle alici arreganate.

Ingredienti per 4 persone:

400 g di alici

1 l di acqua minerale gassata ghiacciata

2 spicchi di aglio

1 ciuffo di prezzemolo

1 bicchiere di aceto di vino bianco

olio extravergine di oliva

origano

sale

pepe

Procedimento:

Pulite, decapitate, sviscerate e delicate le alici lavandole infine con acqua minerale fredda. Asciugatele con uno straccio da cucina tamponandole leggermente. In un tegame adagiate le alici a strati, condendole con olio, aglio a fattine, prezzemolo e origano Aggiustate di sale e di pepe. Cucinate le alici a fiamma bassa per 10 minuti, a fine cottura bagnate con l’aceto e lasciate evaporare. Impiattate e servitele calde.

Fonte della ricetta: “La cucina napoletana” di Eduardo Estatico e Gerardo Gagliardi