Albero di pasta sfoglia farcito: sfizioso antipasto di Natale

L'albero di pasta sfoglia farcito è un semplicissimo, ma golosissimo, rustico perfetto da portare in tavola come antipasto nei giorni di Natale, accanto ai deliziosi e immancabili piatti della tradizione. Ogni commensale, potrà staccare il proprio saporito ramo farcito.

E' un'ottima idea, inoltre, anche da servire nelle serate festive di giochi natalizi con familiari o amici.

Vediamo insieme come prepararlo in pochissime mosse:

Ingredienti

2 rotoli di pasta sfoglia (tondi o rettangolari)

150 gr di formaggio fresco spalmabile

200 gr di prosciutto cotto in fette sottili (o salame in fette sottili, salmone affumicato...)

latte per pennellare la superficie e semi di sesamo per decorare

Preparazione:

Srotolate le sfoglie e farcitene una con formaggio spalmabile e poi con le fette di prosciutto cotto. Sovrapponete il secondo disco e ritagliate (con un coltellino a lama liscia o con una rondella per pizze) una sagoma a forma d'albero, compreso di tronchetto alla base. Levate via l'eccesso di sfoglia ripiena, ma tenetela da parte, ci servirà per ottenere golosi 'addobbi'.

A questo punto incidete delle strisce sia a destra che a sinistra del triangolo , lasciando 2 o 3 cm al centro. Attorcigliate su se stessa ogni singola striscia. Riprendete gli avanzi di sfoglia farciti e ricavatene tanti 'addobbi' natalizi: stelle, alberelli, palline, cuoricini... Adagiate una delle stelline ottenute sopra la punta del vostro albero, spennellate con un poco di latte tutta la superficie dell'abete e gli addobbi e decorate con i semi di sesamo.

Cuocete a 180°, in forno già caldo, per circa 30 minuti. Verificate la cottura prima di sfornare: la sfoglia dovrà essere bella gonfia e dorata. Lasciate intiepidire il vostro albero di Natale di pasta sfoglia farcito e poi gustatelo con i vostri ospiti!

Clicca qui per scoprire tante ricette perfette per Natale

NOTE

Potete variare la farcitura a vostro piacimento usando anche del pesto, o del patè di olive, o ancora mousse di tonno...

Potete anche decidere di ritagliare la forma dell'abete dalla sfoglia prima di farcirla e di utilizzare quindi la sfoglia in avanzo farcendola in altro modo (magari con un ripiano dolce, di confettura o crema alle nocciole).