Albero di Natale salato: rustico per le feste goloso e veloce

L'Albero di Natale salato è un rustico veloce, che non richiede lunghi tempi di lievitazione grazie all'utilizzo del lievito istantaneo per torte salate, perfetto da servire nei giorni di festa, magari durante un'allegra serata di giochi natalizi in famiglia o con gli amici.

Per questa torta salata, abbiamo utilizzato uno stampo in carta (tipo quelli del panettone) a forma di Albero di Natale che, in questo periodo, è molto facile da acquistare.

INGREDIENTI stampo ad albero 900 gr / 1 kg:

5 uova

450 gr di farina

50 gr di fecola di patate

130 ml di olio di semi

250 ml di latte

4 cucchiai di parmigiano grattugiato

sale q.b.

100 gr di formaggio dolce (provola ben gocciolata)

100 gr di formaggio semipiccante

200 gr di prosciutto cotto in fette

1 bustina di lievito istantaneo per torte salate

150 gr di olive bianche (o nere) denocciolate

semi di sesamo e di papavero

PROCEDIMENTO:

Montante tre uova intere e due tuorli (tenete da parte gli albumi) per qualche minuto finché saranno spumose, aggiungete l'olio e metà del latte. Mescolate ancora con una frusta elettrica. Aggiungete il parmigiano, poi unite in due volte la farina setaciatta con la fecola alternando con il latte rimanente e poi aggiungete il lievito. Montate a neve i due albumi che avete messo da parte e uniteli delicatamente all'impasto con una spatola.

A questo punto aggiungete anche il ripieno all'impasto: i formaggi tagliati a cubetti, metà delle olive tagliate a pezzettini e il prosciutto cotto a pezzetti. Mescolate delicatamente.

Versate l'impasto nello stampo in carta a forma di albero (sistemate lo stampo su una leccarda ricoperta di carta forno, perché il fondo è leggermente bucherellato), livellate bene la superficie e decoratela con le olive rimananenti tagliate a metà (disponetele come palline su un albero di Natale, lasciando libera la base del tronco) e con i semi di sesamo e papavero (abbondate sulla base per creare l'effetto "legno").

Cuocete in forno già a temperatura a 180° per circa 40-45 minuti, poi completate la cottura per altri 5 minuti spostando il rustico sulla griglia più bassa del forno. Prima di sfornare, verificate la cottura con uno stecchino che, infilato nel rustico, dovrà uscirne asciutto.