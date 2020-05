Passa 400 volte ai varchi della Ztl senza permesso: scoperto

Gli agenti della Polizia Municipale sono riusciti a fermare il responsabile di innumerevoli passaggi, oltre 400 dal marzo del 2018, ai varchi ZTL incurante delle telecamere di sorveglianza. In seguito ad un'articolata attività di indagine del Reparto Investigativo Centrale è stata intercettata e fermata l’auto – con targa straniera - a via Pessina ed è stata sottoposta a sequestro cautelare finalizzato alla confisca.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Al conducente gli sono stati notificati verbali di infrazione al codice della strada in quanto cittadino italiano ma proprietario di auto con targa straniera. La direzione centrale servizio finanziario ex area legale potrà dare seguito alla notifica degli oltre 400 verbali per passaggi ai varchi ztl e divieti di sosta.