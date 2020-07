"Qui non puoi passare in scooter, è ztl": 50enne mandato all'ospedale da un centauro

"E' diventata ztl la strada, non puoi passare in motorino". E' iniziata così la lite sulla viabilità avvenuta questa mattina in vico Lungo Gelso, stradina dei Quartieri Spagnoli diventata nei giorni scorsi zona a traffico limitato, che ha visto come protagonisti un 50enne ed un centauro.

Quest'ultimo, offeso per la reprimenda dell'uomo, ha pensato bene di scendere dallo scooter e colpirlo sul viso con il proprio casco. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 che ha soccorso la vittima, trasportandolo in ospedale e i vigili urbani.

"Bene la ztl, ma non è possibile che manchi qualsivoglia presidio sulla strada e che non ci siano le telecamere. Così è impossibile far rispettare la zona a traffico limitato. Ci sono più problemi di prima da quando c'è stata la pedonalizzazione", denuncia un commerciante della zona.