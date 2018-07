"Riapriamo la ztl di piazza Dante": la proposta del consigliere Simeone

La delicata situazione della viabilità nel tratto del Corso Vittorio Emanuele interessato da lavori per due anni ha messo in allarme il consigliere comunale Nino Simeone. In una lettera inviata all'assessore comunale alla mobilità Mario Calabrese, Simeone (presidente della Commissione Infrastrutture e mobilità) si dice preoccupato dalla probabile congestione del traffico. "Considerando che questo dovrebbe essere il periodo con meno disagi, vista la chiusura delle scuole e le ferie estive, non oso pensare cosa potrà accadere da settembre, quando riapriranno le scuole e inizieranno le piogge", scrive Simeone.

La richiesta è esplicita: "Per la salvaguardia dell'ordine pubblico ti chiedo di valutare l'oppportunità di riaprire la ZTL di piazza Dante, esclusivamente nelle fasce orario di maggior traffico, per consentire una alternativa alla viabilità cittadina", scrive Simeone a Calabrese. Il presidente della Commissione Infrastrutture preannuncia poi che la questione sarà affrontata nell'imminente consiglio comunale.