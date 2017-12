A Natale torna la ztl a Chiaia

Anche quest'anno durante il periodo natalizio sarà istituita la zona a traffico limitato nel quartiere di Chiaia. In particolare saranno coinvolte le zone che vanno dal parcheggio Morelli fino a via Filangieri e via dei Mille. Il dispositivo di traffico limitato sarà attivato a partire dall'8 dicembre fino al prossimo 6 gennaio.

La ztl sarà attiva tutti i sabato, domenica, festivi e prefestivi dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 20. Il varco attivo sarà quello di via Morelli. Alla ztl saranno sottratti alcuni mezzi tra cui quelli delle forze dell'ordine, i mezzi pubblici, i taxi, le vetture di soccorso, i mezzi comunali e quelle delle partecipate. Sarà possibile richiedere anche dei permessi temporanei sul sito del comune di Napoli per traslochi, manifestazioni ed interventi temporanei.