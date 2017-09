Zoo di Napoli, arrivano tre scoiattoli rossi europei

Si sono rapidamente ambientati nello Zoo di Napoli i tre scoiattoli rossi europei arrivati dall'Olanda. Si tratta di un maschio, di nome Kepulan, e due femmine - Ikorna e Pendaki. La pelliccia è di un intenso colore rosso, la pancia bianca, la coda lunga e folta. I tre roditori onnivori arrivano a Napoli grazie alla collaborazione con l'AAP, il centro olandese per il recupero di animali in difficoltà. Gli animali erano stati sequestrati in Olanda a un privato, e in seguito l'AAP ha valutato - dopo attenta ispezione - lo zoo di Napoli come idoneo a ospitare i tre scoiattoli.

"Ogni specie, dalla piccola alla più maestosa", spiegano dallo Zoo, "è un'occasione per avvicinare il pubblico al mondo animale. La nostra struttura vuole essere una finestra dalla quale affacciarsi su un patrimonio che tutti dovrebbero cominciare a conoscere e tutelare".