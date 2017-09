Martedì parte la zona a traffico controllato a Capodichino

Un anno di sperimentazione e due mesi di pre-esercizio. Con questi presupposti parte la zona a traffico controllato nell'aeroporto di Capodichino. Il dispositivo sarà attivo a partire da martedì 12 settembre anche per lo scalo napoletano. Un'opzione di gestione del traffico veicolare già attiva in altri importanti scali italiani come Roma, Milano e Palermo. L'obiettivo è quello di tutelare maggiormente le esigenze dei passeggeri e favorire l'ingresso negli aeroporti solo per il periodo necessario all'imbarco o allo sbarco.

Il tutto verrà controllato da un sistema di video-monitoraggio che registrerà le targhe in entrata e il tempo trascorso all'interno del parcheggio dello scalo. Il tempo previsto per la permanenza dei veicoli sarà di massimo dieci minuti entro i quali sarà possibile accompagnare i passeggeri. In caso di tempo superiore verrà applicata una sanzione amministrativa il cui ricavato andrà nelle casse del comune di Napoli.