Mondragone, le ex palazzine Cirio saranno zona rossa fino al 7 luglio

E' stata prorogata a Mondragone (Caserta) la zona rossa istituita nell'area 'Palazzi ex Cirio'. Lo rende noto l'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. "Alla scadenza di oggi della precedente ordinanza, tutte le misure di prevenzione e contenimento di possibile contagio nell'area delimitata degli ex palazzi Cirio di Mondragone, saranno prorogate ulteriormente, fino al 7 luglio prossimo" si legge nella nota dell'Unità di Crisi regionale.

Ventitre nuovi casi

C'è un nuovo positivo nel bollettino odierno della Regione in Campania. Al singolo nuovo caso vanno aggiunti i 23 di ieri relativi al focolaio di Mondragone e sui quali non sono mancate le polemiche con il candidato del centrodestra Caldoro che ha accusato la Regione di non aver evidenziato a sufficienza tale dato.

Positivi del giorno: 1

Tamponi del giorno: 3.277

Totale positivi: 4.690

Totale tamponi: 282.523

Deceduti del giorno: 1

Totale deceduti: 432

Guariti del giorno: 4

Totale guariti: 4.077.