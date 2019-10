L'accusa di Zanotelli: "Il modello Sanità non esiste"

"Parlano tutti del modello Sanità, ma è un qualcosa che non esiste". Sono dure le parole di padre Alex Zanotelli a margine del sit in organizzato dalla Rete Rione Sanità davanti alla Basilica di Santa Maria. "Sono stati fatti sicuramente dei passi - spiega il frate - e siamo contenti di quanto realizzato da don Antonio Loffredo e dai ragazzi delle Catacombe. Però, nel Rione è cambiato troppo poco. Si spara spesso e anche gli accoltellamenti sono molto frequenti. Le scuole stanno chiudendo. L'unico istituto superiore rischia di scomparire. Vogliamo le scuole aperte fino alle 20 e lavori socialmente utili per i giovani del Rione che altrimenti finiscono sulla strada sbagliata".