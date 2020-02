Uno zaino pieno di armi: l'inquietante scoperta a San Giovanni

Nel pomeriggio di ieri gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra, nel corso di un controllo del territorio, hanno fatto un'inquietante scoperta.

In via Raffaele Testa i poliziotti hanno visto uno zaino abbandonato in un’aiuola. All'interno c'erano numerose armi.

Sono state rinvenute sei pistole, di cui una con matricola abrasa, 263 munizioni di diverso calibro, 5 caricatori vuoti.