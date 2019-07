Cronaca Posillipo / Via Tito Lucrezio Caro

Posillipo, parcheggiatore abusivo sanzionato grazie all'app della Polizia

You Pol è scaricabile su tutti gli smartphone. Una segnalazione inviata in forma anonima ha consentito di individuare il parcheggiatore abusivo in via Tito Lucrezio Caro