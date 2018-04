Inizia la stagione dei mega yacht: è arrivato il Titan

Visita a sorpresa nel porto di Castellammare di Stabia. Al molo borbonico Stabia Main Port è infatti arrivato il Titan, super yacht che è stato precedentemente del magnate russo Roman Abramovic, titolare della squadra di calcio del Chelsea.

Abramovic, che è uno degli uomini più ricchi al mondo, lo ha poi venduto per la cifra di 100 milioni di dollari. Lungo 80 metri e battente la bandiera delle Bermuda, può ospitare 14 passeggeri in sette suite di lusso, ha una palestra, un cinema, un club e un garage con navi più piccole, oltre che una jacuzzi sul ponte. È per il 2018 la prima delle super navi che ogni anno, nella bella stagione, attraccano nei porti della Campania.