Manifestazione Whirpool, i lavoratori: "Vogliamo certezze"

Corteo degli operai Whirlpool partito intorno alle 10.00 di questa mattina da piazza Mancini, in direzione piazza Municipio. Massiccia la partecipazione dei lavoratori, che temono per il loro futuro occupazionale, in particolare dopo la decisione di Whirpool di cedere la fabbrica ad una azienda svizzera.

I manifestanti indossano tutti una t-shirt con la scritta: "Whirlpool Napoli non molla". Presenti nel corteo anche i 471 navigator della Campania, che sperano ancora che Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, firmi la convenzione con l'Anpal. Presente tra gli altri, anche Valeria Valente del Pd. "Whirpool non può chiudere, deve continuare ad operare. Non solo deve mantenere i posti di lavoro, ma deve rilanciare la sfida perchè i lavoratori sono pronti ad accettarla. Il sindaco e Napoli sosterranno questo investimento in città. Ma per essere efficaci c'è bisogno del Governo. Sono pronto ad incontrare il ministro".

Testimonianze

"Ci ha dato tanto fastidio sapere che l'accordo con il Governo era fantoccio", denuncia Vincenzo Accurso delegato sindacale. "Vogliamo capire cosa ne sarà del nostro futuro. Abbiamo una famiglia da mantenere, non possiamo vivere così nell'incertezza", afferma Vincenzo.

