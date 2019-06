Whirlpool, sindacati a Palazzo San Giacomo: "Amministrazione al fianco dei lavoratori"

Il caso Whirlpool è arrivato oggi a Palazzo San Giacomo. Le organizzazioni sindacali nazionali e locali dei lavoratori metalmeccanici coinvolti nella vertenza dello stabilimento di via Argine hanno infatti incontrato il sindaco Luigi de Magistris, il vicesindaco Enrico Panini e gli assessori al Lavoro Monica Buonanno e allo Sport Ciro Borriello.

"Napoli non lascia soli i suoi lavoratori e vive in prima linea la trattativa in corso" dichiarano gli Assessori Buonanno e Panini. "Da venerdì siamo con loro al presidio di Via Argine, con il sindaco che ha voluto vederli e sostenerli di persona in fabbrica e con il senso di responsabilità di un'amministrazione sempre vicina ai suoi cittadini".

"Richiamiamo tutti all'obiettivo finale di ristabilire l'equilibrio sociale ed economico del nostro territorio – proseguono ancora in una nota Buonanno e Panini – Non permetteremo che Whirlpool lasci Napoli Est e che circa 1500 lavoratori comprensivi dell'indotto restino potenzialmente senza reddito. Domani saremo presenti a Roma all'incontro con il ministro del Lavoro di Maio e porteremo anche in quella sede il nostro sostegno. L'azienda sta dando una spallata alla rinascita della nostra città. Stringeremo il governo pesantemente sulla questione per arginare questo attacco".

Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm sono pronti a chiedere al ministro Di Maio il rispetto degli accordi. Fu proprio il leader dei Cinquestelle a porsi come garante dell'accordo siglato in autunno. L'incontro ci sarà domani, martedì 4 giugno. "Non sono molto fiduciosa – racconta una lavoratrice a NapoliToday – Quest'azienda, negli ultimi anni, è diventata meschina. Da anni siamo in regime di solidarietà, eppure l'assenteismo è pari a zero. Credevamo di essere usciti dal tunnel e siamo rimasti aggrappati a questo sogno. Anche perché sappiamo bene che fuori da questi cancelli c'è solo il nulla".