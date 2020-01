Caos Whirlpool, tensione tra lavoratori e sindacalisti

Il tavolo al Mise di ieri sulla vertenza Whirlpool è finito con notizie molto negative per i lavoratori, i quali si sono sentiti dire che la multinazionale chiuderà lo stabilimento di via Argine il prossimo ottobre. La situazione è sfuggita di mano: secondo quanto riportato dalle sigle sindacali, diversi lavoratori dell'azienda avrebbero aggredito i sindacalisti in trattativa.

"Alcuni lavoratori esasperati dalla situazione della vertenza Whirlpool, in cui l'azienda dichiara la chiusura del sito di Napoli, hanno aggredito i sindacalisti in trattativa. Stigmatizziamo ogni forma di aggressione che va oltre il confronto anche duro - hanno dichiarato in una nota la Fiom-Cgil nazionale e la Fiom-Cgil Napoli - il sindacato dei metalmeccanici decide e agisce sempre e comunque insieme ai lavoratori. Domani (oggi, ndR) saremo all'assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori della Whirlpool di Napoli".

La conferma della chiusura dello stabilimento "è stata una notizia terribile, noi faremo di tutto perché non avvenga, l'abbiamo detto con grande chiarezza a questa azienda, irresponsabile e anche al ministro", ha commentato la leader della Cisl Annamaria Furlan. Era presente al tavolo al Mise, e a proposito dell'aggressione ha spiegato: "Mi sento molto colpita dalla rabbia degli operai, comprensibile, ma anche da un linguaggio e un atteggiando di aggressione che Fim, Fiom e Uilm assolutamente non meritano. Non si può spaccare il mondo del lavoro e la rabbia non porta da nessuna parte. Ci vuole intelligenza, dedizione, bisogna stanare azienda e governo su proposte vere e concrete che diano risposte ai lavoratori, ma il sindacato va rispettato".

"La situazione delicata e difficile, bisogna mantenere i nervi saldi, non farsi impressionare e tenere fermo l'obiettivo che è quello di salvaguardare la produzione e l'occupazione", le ha fatto eco il segretario della Cgil Maurizio Landini. Per il sindacalista "i tempi si sono allungati fino a ottobre ma il punto rimane quello del rispetto degli accordi".