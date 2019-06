Caso Whirlpool, continua il presidio. De Magistris tra i lavoratori

La prima notte di presidio è alle spalle. Surreale il clima nello stabilimento Whirlpool di via Argine. L'azienda cede la fabbrica, e l'ha annunciato ieri come un fulmine a ciel sereno, laddove gli accordi con il governo dei mesi scorsi andavano in tutt'altra direzione.

Sono circa cinquanta gli operai rimasti a presidiare il capannone per protestare contro la cessione comunicata dai vertici della multinazionale. Si sono divisi tra sala auditorium, portineria, il parcheggio e il piazzale antistante l'ingresso.

Tende da campeggio, a simboleggiare l'inizio di una lotta che si preannuncia lunga. I sindacalisti parlano di lavoratori "sotto shock" dopo quanto è stato reso noto ieri. "Mi vergogno di tornare a casa, che cosa dico ai miei figli? - spiega un dipendente a NapoliToday - Ho lavorato qui 33 anni e prima di me c'è stato mio padre. Adesso ci buttano fuori"

Lo scorso 25 ottobre, davanti al ministro per lo Sviluppo economico Luigi Di Maio, l'azienda aveva firmato un accordo per il rilancio aziendale, che avrebbe riportato i livelli di produzione al massimo entro il 2021. Da lì la decisione del ministero a prolungare di due anni gli ammortizzatori sociali. E la dura reazione di Luigi Di Maio, ieri, dopo la comunicazione della Whirlpool.

Lunedì mattina è in programma l'assemblea promossa dalle tre organizzazioni di categoria Fim Fiom e Uilm, alla quale interverranno i vertici nazionali delle tre sigle. L'obiettivo è riportare la multinazionale ad un tavolo di contrattazione.

La visita di Luigi de Magistris

"Sono stato al presidio delle lavoratrici e dei lavoratori Whirlpool a via Argine – ha fatto sapere stamattina il sindaco di Napoli Luigi de Magistris – Centinaia di lavoratrici e lavoratori che stanno rischiando il proprio lavoro per colpa di accordi disattesi. La città, il sindaco e tutta l'amministrazione comunale lotteranno al loro fianco affinché non sia toccato neanche un posto di lavoro. È una battaglia per la città, per un sito industriale produttivo che crea sviluppo, per contrastare degrado e crimine. È una lotta per il lavoro dignitoso e onesto. L’assistenzialismo non lo vogliamo. Napoli non vuole discriminazioni! Siamo competitivi. Non molleremo fino a quando non vinceremo!".